За почти три месяца в Башкирии во время пожаров погибли шесть десятков человек

С начала текущего года в Башкирии произошло 1076 техногенных пожаров, в результате которых погибли 60 человек, а 43 получили травмы. Такие данные озвучили в пресс-службе МЧС республики.
За минувшие выходные в регионе зарегистрировали 36 бытовых пожаров. Кроме того, уже начался сезон природных пожаров: по одному возгоранию произошли в Хайбуллинском и Уфимском районах, а два пожара были зафиксированы на территории города Сибай. К счастью, все очаги удалось оперативно ликвидировать.
— Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — заверили в ведомстве.
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