За почти три месяца в Башкирии во время пожаров погибли шесть десятков человек

За минувшие выходные в регионе зарегистрировали 36 бытовых пожаров. Кроме того, уже начался сезон природных пожаров: по одному возгоранию произошли в Хайбуллинском и Уфимском районах, а два пожара были зафиксированы на территории города Сибай. К счастью, все очаги удалось оперативно ликвидировать.