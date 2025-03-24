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За почти три месяца в Башкирии во время пожаров погибли шесть десятков человек

С начала 2025 года в Башкирии в пожарах погибли 60 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала текущего года в Башкирии произошло 1076 техногенных пожаров, в результате которых погибли 60 человек, а 43 получили травмы. Такие данные озвучили в пресс-службе МЧС республики.

За минувшие выходные в регионе зарегистрировали 36 бытовых пожаров. Кроме того, уже начался сезон природных пожаров: по одному возгоранию произошли в Хайбуллинском и Уфимском районах, а два пожара были зафиксированы на территории города Сибай. К счастью, все очаги удалось оперативно ликвидировать.

— Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — заверили в ведомстве.

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