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Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Водитель пассажирского автобуса, врезавшегося в грузовик с прицепом под Симферополем, рассказал, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Видео с пояснениями мужчины опубликовала пресс-служба МВД по Крыму.

«Меня ослепило солнце, и я не заметил впереди стоящий прицеп, и в связи с этим произошло ДТП», — сказал он сотруднику Госавтоинспекции.

Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.

Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка — Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли, еще 13 пассажиров пострадали.

И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.