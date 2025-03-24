Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем

«Меня ослепило солнце, и я не заметил впереди стоящий прицеп, и в связи с этим произошло ДТП», — сказал он сотруднику Госавтоинспекции.
Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка — Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли, еще 13 пассажиров пострадали.
И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.