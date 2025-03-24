Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем

Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка — Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли, еще 13 пассажиров пострадали.