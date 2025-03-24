Два 14-летних подростка попали в больницу после аварии в Воронежской области

Примерно в 22:10 28-летняя жительница Острогожского района, находившаяся за рулем легковушки, врезалась в питбайк, которым управлял не имевший прав 14-летний житель Каширского района. В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и пассажира питбайка, его земляка и сверстника, с полученными травмами различной степени тяжести на «скорой» увезли в больницу.