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Два 14-летних подростка попали в больницу после аварии в Воронежской области

ДТП спровоцировала водитель «Датсуна».

По предварительным данным, накануне, 23 марта, на 31-м километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» в Каширском районе столкнулись автомобиль «Датсун» и питбайк «Кайо». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 22:10 28-летняя жительница Острогожского района, находившаяся за рулем легковушки, врезалась в питбайк, которым управлял не имевший прав 14-летний житель Каширского района. В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и пассажира питбайка, его земляка и сверстника, с полученными травмами различной степени тяжести на «скорой» увезли в больницу.