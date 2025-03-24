В Сурхандарье мужчина держал дома тигрового питона

Очередной инцидент был зафиксирован в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
В ходе проверки было установлено, что житель махалли «Маданият» незаконно держал у себя дома тигрового питона, который считается крупной змеей. По предварительным данным специалистов, змея является взрослой самкой в возрасте от 10 до 15 лет.
Владелец использовал экзотическое животное в развлекательных целях — на массовых мероприятиях и цирковых шоу, что запрещено действующим законодательством.
После выявления факта нарушения гражданин добровольно и безвозмездно передал питона в зоопарк Термеза. По информации специалистов, в настоящее время змея помещена в карантин и находится под наблюдением.
Экологи напоминают, что содержание диких и экзотических животных в домашних условиях без соответствующего разрешения является нарушением закона и может представлять опасность как для владельцев, так и для окружающих.