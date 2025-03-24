Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сурхандарье мужчина держал дома тигрового питона

Vaib.uz (Узбекистан. 24 марта). В Узбекистане продолжаются рейды экологических инспекторов по выявлению случаев незаконного содержания диких и экзотических животных.

Очередной инцидент был зафиксирован в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

В ходе проверки было установлено, что житель махалли «Маданият» незаконно держал у себя дома тигрового питона, который считается крупной змеей. По предварительным данным специалистов, змея является взрослой самкой в возрасте от 10 до 15 лет.

Владелец использовал экзотическое животное в развлекательных целях — на массовых мероприятиях и цирковых шоу, что запрещено действующим законодательством.

После выявления факта нарушения гражданин добровольно и безвозмездно передал питона в зоопарк Термеза. По информации специалистов, в настоящее время змея помещена в карантин и находится под наблюдением.

Экологи напоминают, что содержание диких и экзотических животных в домашних условиях без соответствующего разрешения является нарушением закона и может представлять опасность как для владельцев, так и для окружающих.