В Иркутской области за неделю два человека погибли в авариях

В Иркутской области за неделю произошло 36 аварий. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, для двух человек ДТП оказалось смертельным. Травмы получили 49 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.