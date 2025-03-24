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В Иркутской области за неделю два человека погибли в авариях

С 17 по 23 марта 2025 произошло 36 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю произошло 36 аварий. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, для двух человек ДТП оказалось смертельным. Травмы получили 49 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

— Среди основных причин аварий выделяется нарушение правил проезда по «зебре», а также требований дорожных знаков, сигналов светофора. Водители ездят слишком быстро, не соблюдают очередность проезда, управляют авто в состоянии опьянения. В это время некоторые из пешеходов игнорируют ПДД, — рассказывают в агентстве.

15 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за столкновений авто, еще 15 — из-за того, что водители сбивали прохожих. В шести случаях автомобилисты переворачивались, съезжали с дороги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель грузовика сбил двух подростков 13 и 17 лет в Тайшетском районе.