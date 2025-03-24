В Иркутской области за неделю два человека погибли в авариях

В Иркутской области за неделю произошло 36 аварий. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, для двух человек ДТП оказалось смертельным. Травмы получили 49 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.
— Среди основных причин аварий выделяется нарушение правил проезда по «зебре», а также требований дорожных знаков, сигналов светофора. Водители ездят слишком быстро, не соблюдают очередность проезда, управляют авто в состоянии опьянения. В это время некоторые из пешеходов игнорируют ПДД, — рассказывают в агентстве.
15 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за столкновений авто, еще 15 — из-за того, что водители сбивали прохожих. В шести случаях автомобилисты переворачивались, съезжали с дороги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель грузовика сбил двух подростков 13 и 17 лет в Тайшетском районе.