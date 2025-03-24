Миндортранс Челябинской области: вода покинула региональные дороги

Однако некоторые проблемы ещё остаются. До сих пор закрыт для движения транспорта один из участков трассы «Красносельское — Сухарыш», а именно объездная дорога в посёлке Михири (Красносельское поселение, Увельский район). Кроме того, многие шоссе из-за наводнений получили повреждения. Над их восстановлением ещё с середины прошлой недели неустанно трудятся подрядные организации. Рабочие копают, собирают мусор. Техника заделывает ямы и неровности в проезжих частях, пострадавших от паводков.