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Миндортранс Челябинской области: вода покинула региональные дороги

Паводки покидают Южный Урал.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Паводки покидают Южный Урал. Несмотря на множественные проблемы, вызванные выходом рек из берегов, обстановка в Челябинской области постепенно улучшается. Например, на региональных дорогах больше не зафиксировано переливов. Вода покинула проезжие части, что официально подтвердило министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Однако некоторые проблемы ещё остаются. До сих пор закрыт для движения транспорта один из участков трассы «Красносельское — Сухарыш», а именно объездная дорога в посёлке Михири (Красносельское поселение, Увельский район). Кроме того, многие шоссе из-за наводнений получили повреждения. Над их восстановлением ещё с середины прошлой недели неустанно трудятся подрядные организации. Рабочие копают, собирают мусор. Техника заделывает ямы и неровности в проезжих частях, пострадавших от паводков.