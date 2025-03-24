Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 21

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.