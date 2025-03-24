Бастрыкин ждет доклад о падении наледи на ребенка в Хабаровском крае

В соцсетях обсуждают случай, произошедший в Комсомольске. С крыши одного из зданий сорвалась наледь. Под нее попал шестилетний ребенок. Мальчику оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается врачами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ледяная глыба сорвалась с крыши и задела мальчика. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали помощь.
Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начало процессуальную проверку по данному факту. Глава СКР поручил руководителю регионального управления предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.