Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин ждет доклад о падении наледи на ребенка в Хабаровском крае

Шестилетний мальчик получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях обсуждают случай, произошедший в Комсомольске. С крыши одного из зданий сорвалась наледь. Под нее попал шестилетний ребенок. Мальчику оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается врачами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ледяная глыба сорвалась с крыши и задела мальчика. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали помощь.

Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начало процессуальную проверку по данному факту. Глава СКР поручил руководителю регионального управления предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.