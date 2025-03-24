В Сочи до конца марта будет сохраняться пожароопасность

Отмечается, что за последние 2 недели в разных районах курорта было потушено сразу несколько лесных пожаров. Так, возгорания произошли в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе, а также неподалеку от села Пластунка, на горе Куме.



В основном причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем.



Напомним, что на прошлой неделе в Сочинском нацпарке за один день произошло два пожара. Огонь вспыхнул в районе поселка Горное Лоо и на территории Верхне-Сочинского участкового лесничества.