Шестилетний ребёнок ушёл под лёд в реке Тосне

13-летний подросток услышал крики о помощи и увидел в воде маленького мальчика. Подбежав к нему, он пытался его вытащить, но в итоге сам упал в воду, и их понесло по течению. Как позднее рассказал очевидец, находившийся на берегу, двоих детей стало уносить течением, мужчина побежал к ним. Он успел вытащить 13-летнего школьника, что с малышом пока неясно — его розыски продолжаются. Известно, что ребёнку 6 лет, он посещает детский сад.