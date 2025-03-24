Отец погибших детей из Красной Сопки предстанет перед судом

На следующее утро все члены семьи из Красной Сопки почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья с признаками кишечного расстройства. Врачи приняли решение о госпитализации, но спасти детей не получилось — четверо ребят в возрасте от 6 до 13 лет скончались в больнице. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. При первоначальном предъявлении обвинения отец семейства признал вину в полном объеме, однако при предъявлении окончательного обвинения мужчина никак не высказался относительно виновности и не дал показания.