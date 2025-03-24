Отец погибших детей из Красной Сопки предстанет перед судом

Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.
По версии правоохранителей, вечером 20 сентября мужчина обработал дом инсектицидным средством, но не выполнил рекомендации производителя и превысил норму расхода дихлофоса. Кроме того, он не проветрил помещение и не провел там после обработки влажную уборку. Дети и беременная жена обвиняемого спокойно ели и ночевали дома, несмотря на то, что компоненты опасного аэрозоля попали на продукты, посуду, мебель и постельные принадлежности.
На следующее утро все члены семьи из Красной Сопки почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья с признаками кишечного расстройства. Врачи приняли решение о госпитализации, но спасти детей не получилось — четверо ребят в возрасте от 6 до 13 лет скончались в больнице. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. При первоначальном предъявлении обвинения отец семейства признал вину в полном объеме, однако при предъявлении окончательного обвинения мужчина никак не высказался относительно виновности и не дал показания.
Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия. Компоненты инсектицидного средства ингаляционно, тактильно и перорально путем вдыхания воздуха с компонентами аэрозоля, всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными поверхностями попали в организм детей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Если отца семейства из Красной Сопки признают виновным в причинении смерти по неосторожности, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.
Напомним, что после гибели четырех детей у супруги мужчины родился здоровый малыш. Однако младший ребенок пары прожил всего три месяца и погиб от удушья. По данному факту также возбудили уголовное дело.