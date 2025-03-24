В Семее вспыхнул пожар на складе масел

Предварительно установлено, что во дворе частного жилого дома в магазине горели складированные масла, кровля дома, входная группа, а также огонь распространился на угольный склад, беседку, котельную и СТО, которые находились под одной крышей, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.