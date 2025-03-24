Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Семее вспыхнул пожар на складе масел

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании.

Источник: ДЧС области Абай

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании.

Предварительно установлено, что во дворе частного жилого дома в магазине горели складированные масла, кровля дома, входная группа, а также огонь распространился на угольный склад, беседку, котельную и СТО, которые находились под одной крышей, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

Общая площадь пожара составила 270 кв. м.

Пожарные подразделения оперативно сработали, пожар локализован. Работы по полной ликвидации продолжаются.