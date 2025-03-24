Минчанка перевела мошенникам более 40 тысяч белорусских рублей

Молодой женщине позвонили и сообщили, что на ее имя оформлена банковская карта и выдан кредит. Эти деньги попали в незаконный финансовый оборот, будет возбуждено уголовное дело, а в квартире проведут обыск.
Мошенники посоветовали минчанке положить все наличные на безопасные счета и оформить заем на сумму более 16 тысяч белорусских рублей.
Она поверила, да еще попросила о помощи бывшего супруга, который отдал свои сбережения, плюс оформил кредит почти на 15 тысяч рублей. Но мужчина в последний момент понял, что это обман, уловка.
Общий ущерб превысил 43 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.