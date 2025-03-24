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Минчанка перевела мошенникам более 40 тысяч белорусских рублей

27-летняя жительница г. Минска стала жертвой мошенников и перевела им более 40 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщает МВД Беларуси.

Молодой женщине позвонили и сообщили, что на ее имя оформлена банковская карта и выдан кредит. Эти деньги попали в незаконный финансовый оборот, будет возбуждено уголовное дело, а в квартире проведут обыск.

Мошенники посоветовали минчанке положить все наличные на безопасные счета и оформить заем на сумму более 16 тысяч белорусских рублей.

Она поверила, да еще попросила о помощи бывшего супруга, который отдал свои сбережения, плюс оформил кредит почти на 15 тысяч рублей. Но мужчина в последний момент понял, что это обман, уловка.

Общий ущерб превысил 43 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.