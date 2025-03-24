В Анапе обновили сотни метров защитных сетей на пляже

Сотрудник Краснодарского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Сергей Сальников пояснил в соцсетях краевого Оперштаба, что сети служат дополнительным барьером для задержки мазута, попадающего из моря. Он отметил, что они устанавливаются в определённых местах по заданной траектории и эффективно удерживают мелкие частицы нефтепродуктов, так как мазут лучше прилипает к сетке.