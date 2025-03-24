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В Анапе обновили сотни метров защитных сетей на пляже

На Центральном пляже Анапы заменили почти 500 метров защитных сетей, предназначенных для улавливания мазута.

Эти конструкции, протянувшиеся вдоль береговой линии до Бугазской косы, регулярно обновляются каждые несколько дней по мере их загрязнения.

Сотрудник Краснодарского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Сергей Сальников пояснил в соцсетях краевого Оперштаба, что сети служат дополнительным барьером для задержки мазута, попадающего из моря. Он отметил, что они устанавливаются в определённых местах по заданной траектории и эффективно удерживают мелкие частицы нефтепродуктов, так как мазут лучше прилипает к сетке.