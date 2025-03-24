В Самарской области в 2024 году предотвратили 5 терактов

При этом уменьшилось число преступлений по фактам ложных сообщений об актах терроризма (-12,2%) с 384 в 2023 г. до 337 в прошлом году, а также — против основ конституционного строя и безопасности государства (-27,7%). Меньше выявили и экстремистских проявлений (-36,6%).