Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске мужчину будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Челябинец пойдет под суд за похищение 2 млн рублей у Соцфонда.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в суд передали уголовное дело 44-летнего мужчины, которого считают причастным к похищению 2 млн рублей у Социального фонда.

По версии следствия, горожанин помогал нелегально обналичивать материнский капитал. Он действовал вместе с сообщником — главой кредитного кооператива. Челябинец подыскивал молодые семьи и заключал с ними договоры займа на земельные участки. На самом деле в бумаги просто вписывали личные данные, а деньги за участки не перечисляли.

— Таким образом было выполнено одно из условий получения выплат на улучшение жилищных условий — наличие земельного участка для строительства дома, — объяснили в ГУ МВД по Челябинской области. — После прохождения всех процедур по сертификату материнского капитала из Соцфонда на банковский счет кооператива поступали деньги. В дальнейшем они выводились в наличный оборот.

Сообщникам удалось провернуть мошенничество трижды, прежде, чем на их след вышли в полиции и ФСБ.

Глава кооператива заключил досудебное соглашение, так что его дело будут рассматривать отдельно. Его сообщника обвиняют в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Суда мужчина дожидается в СИЗО.