В Челябинске мужчину будут судить за мошенничество с материнским капиталом

В Челябинске в суд передали уголовное дело 44-летнего мужчины, которого считают причастным к похищению 2 млн рублей у Социального фонда.
По версии следствия, горожанин помогал нелегально обналичивать материнский капитал. Он действовал вместе с сообщником — главой кредитного кооператива. Челябинец подыскивал молодые семьи и заключал с ними договоры займа на земельные участки. На самом деле в бумаги просто вписывали личные данные, а деньги за участки не перечисляли.
— Таким образом было выполнено одно из условий получения выплат на улучшение жилищных условий — наличие земельного участка для строительства дома, — объяснили в ГУ МВД по Челябинской области. — После прохождения всех процедур по сертификату материнского капитала из Соцфонда на банковский счет кооператива поступали деньги. В дальнейшем они выводились в наличный оборот.
Сообщникам удалось провернуть мошенничество трижды, прежде, чем на их след вышли в полиции и ФСБ.
Глава кооператива заключил досудебное соглашение, так что его дело будут рассматривать отдельно. Его сообщника обвиняют в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Суда мужчина дожидается в СИЗО.