В Челябинске мужчину будут судить за мошенничество с материнским капиталом

По версии следствия, горожанин помогал нелегально обналичивать материнский капитал. Он действовал вместе с сообщником — главой кредитного кооператива. Челябинец подыскивал молодые семьи и заключал с ними договоры займа на земельные участки. На самом деле в бумаги просто вписывали личные данные, а деньги за участки не перечисляли.