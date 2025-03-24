Волгоградский школьник едва не отдал мошенникам 130 тысяч рублей

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе Волгограда мошенник позвонил учащемуся 9-го класса через мессенджер и сообщил, что с его банковского счета был зафиксирован перевод средств в недружественную страну на счет запрещенной организации. Чтобы избежать уголовной ответственности за якобы совершенный сомнительный перевод, аферист убедил подростка перечислить свои сбережения на другой счет.