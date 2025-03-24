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Волгоградский школьник едва не отдал мошенникам 130 тысяч рублей

Для кражи денег аферисты запугивают даже подростков. Они представляются сотрудниками различных служб и организаций с целью вынудить жертву перевести деньги или предоставить личную информацию.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе Волгограда мошенник позвонил учащемуся 9-го класса через мессенджер и сообщил, что с его банковского счета был зафиксирован перевод средств в недружественную страну на счет запрещенной организации. Чтобы избежать уголовной ответственности за якобы совершенный сомнительный перевод, аферист убедил подростка перечислить свои сбережения на другой счет.

В отделении банка несовершеннолетний попытался перевести 130 тысяч рублей на продиктованные реквизиты, однако банкомат не позволил осуществить перевод, сообщив, что операция невозможна.