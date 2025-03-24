Подросток подозревается в смертельном избиении жителя Башкирии.

По версии следствия, ночью 22 марта в одном из развлекательных заведений Салавата между посетителями произошла ссора, переросшая в массовую драку. Фигурант нанес 38-летнему оппоненту несколько ударов руками по голове. Тот упал, ударившись головой об асфальт и, не приходя в сознание, скончался в больнице.