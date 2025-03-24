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Подросток подозревается в смертельном избиении жителя Башкирии

Подросток подозревается в смертельном избиении жителя Башкирии.

Источник: Reuters

По подозрению в смертельном избиении 38-летнего мужчины задержали 17-летнего жителя Салавата. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, подозреваемому вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, ночью 22 марта в одном из развлекательных заведений Салавата между посетителями произошла ссора, переросшая в массовую драку. Фигурант нанес 38-летнему оппоненту несколько ударов руками по голове. Тот упал, ударившись головой об асфальт и, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Подростка задержали, с ним провели первоначальные следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи допрашивают всех участников конфликта. По результатам допроса их действиям также дадут юридическую оценку.