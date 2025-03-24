Появились новые кадры с места тушения пожара в ТЦ и жилом доме в Ростове

Новые кадры с места утреннего пожара на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
На этот раз работу пожарных сняли на камеру уже под кровлей жилого дома — непосредственно там, где полыхал пожар. Также на видео попали сотрудники, выполнявшие задачи на крыше торгового центра «Астор».
Отметим, это дополнительное видео. Немного ранее процесс тушения снимали с улицы.
Напомним, вызов на пожар в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение на крышах ТЦ и пятиэтажки уже полностью потушили.
Известно, что прокуратура начала проверку по факту пожара.
Пожар произошел на проспекте Буденновском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.