Появились новые кадры с места тушения пожара в ТЦ и жилом доме в Ростове

Напомним, вызов на пожар в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение на крышах ТЦ и пятиэтажки уже полностью потушили.