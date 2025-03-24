В Новосибирской области родители получат 1,3 млн за гибель сына на производстве

Барабинский районный суд рассмотрел иск транспортного прокурора в защиту 56-летнего Бориса и 55-летней Ларисы, потерявших сына из-за несчастного случая на производстве. Суд постановил, что АО «ОМК Стальной путь» обязано выплатить им компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.