В Новосибирской области родители получат 1,3 млн за гибель сына на производстве

Барабинский районный суд рассмотрел иск транспортного прокурора в защиту 56-летнего Бориса и 55-летней Ларисы, потерявших сына из-за несчастного случая на производстве. Суд постановил, что АО «ОМК Стальной путь» обязано выплатить им компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
33-летний Василий, работавший слесарем с 2019 года, погиб во время выполнения своих обязанностей. Согласно материалам дела, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной смерти стала компрессионная асфиксия.
Несмотря на установленную неосторожность погибшего, суд признал, что родители понесли значительные моральные страдания. В результате мать, проживавшая с сыном, получит 800 тысяч рублей, а отец, живущий отдельно, — 500 тысяч рублей.