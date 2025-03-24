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В Новосибирской области родители получат 1,3 млн за гибель сына на производстве

Суд обязал предприятие выплатить компенсацию в связи с несчастным случаем.

Источник: Комсомольская правда

Барабинский районный суд рассмотрел иск транспортного прокурора в защиту 56-летнего Бориса и 55-летней Ларисы, потерявших сына из-за несчастного случая на производстве. Суд постановил, что АО «ОМК Стальной путь» обязано выплатить им компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

33-летний Василий, работавший слесарем с 2019 года, погиб во время выполнения своих обязанностей. Согласно материалам дела, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной смерти стала компрессионная асфиксия.

Несмотря на установленную неосторожность погибшего, суд признал, что родители понесли значительные моральные страдания. В результате мать, проживавшая с сыном, получит 800 тысяч рублей, а отец, живущий отдельно, — 500 тысяч рублей.