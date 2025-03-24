26-летний пермяк систематически бил мать до переломов и ранил ножом отца

Житель Перми в возрасте 26-ти лет систематически избивал мать до переломов и ранил своего отца ножом, сообщает краевой суд.
Как рассказывает инстанция, происшествие случилось в семье 26-летнего жителя Орджоникидзевского района. На протяжении некоторого времени мужчина систематически выпивал и начинал бить свою мать. Пермяк наносил женщине удары по лицу и спине, а также по другим частям тела. Часть ударов даже приводила к переломам у женщины. От травм и насилия мать молодого прикамца испытывала не только мучение, но и унижение.
В сентябре 2024 года в семье случилась новая ссора — между мужчиной и его отцом. В один момент молодой пермяк взял в руки кухонный нож и ударил своего родителя в грудь. Его внутренние органы оказались не задеты.
В отношении 26-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Истязание» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Несмотря на то, что мужчина признал вину, районный суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила это решение в силе.