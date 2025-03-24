26-летний пермяк систематически бил мать до переломов и ранил ножом отца

Как рассказывает инстанция, происшествие случилось в семье 26-летнего жителя Орджоникидзевского района. На протяжении некоторого времени мужчина систематически выпивал и начинал бить свою мать. Пермяк наносил женщине удары по лицу и спине, а также по другим частям тела. Часть ударов даже приводила к переломам у женщины. От травм и насилия мать молодого прикамца испытывала не только мучение, но и унижение.