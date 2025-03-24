В Новосибирской области талыми водами затопило 18 приусадебных участков и дороги

В Новосибирске и ряде районов области резкое потепление привело к подъему талых вод. Как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе 24 марта, в Чановском районе оказались затоплены 18 приусадебных участков, а в Татарском районе — один жилой дом.
— Произошло подтопление моста в Кочковском районе, отдельных участков дорог регионального значения в Коченевском и Ордынском районах и местного значения в Искитимском районе, — доложил на оперативном совещании начальник регионального МЧС Виктор Орлов.
Власти уже оказывают адресную помощь пострадавшим, но сложная ситуация наблюдается и на дорогах. В Кочковском районе подтоплен мост, а в Коченевском, Ордынском и Искитимском районах вода вышла на участки трасс регионального и местного значения.
По данным МЧС, движение в Кочковском районе возможно только на технике высокой проходимости, в Коченевском районе сохраняется проезд по объездным маршрутам.