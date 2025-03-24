В Новосибирской области талыми водами затопило 18 приусадебных участков и дороги

В Новосибирске и ряде районов области резкое потепление привело к подъему талых вод. Как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе 24 марта, в Чановском районе оказались затоплены 18 приусадебных участков, а в Татарском районе — один жилой дом.