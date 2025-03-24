Пострадавшим от паводка в Башкирии выплатят по 10 тысяч рублей

По ее словам, 19 и 20 марта в министерство поступило 91 заявление, 29 человек уже получили выплаты, остальные обращения находятся в работе.
«На сегодня выплаты составляют 10 тыс. руб. на человека, но не более 50 тыс. на одну семью», — отметила госпожа Иванова, добавив, что выплату могут получить только собственники.
Радий Хабиров предложил также выплачивать компенсацию собственникам погибших домашних животных. «За 10 тысяч скотину не купишь», — пояснил глава региона. Он поручил подчиненным съездить в район, оценить ущерб и выплатить компенсацию всем пострадавшим. «Андрей Геннадьевич, сегодня же примите решение, со Светланой Ивановной (министр финансов региона Светлана Малинская. — “Ъ-Уфа”) договоритесь, туда деньги отправить сразу», — обратился он к премьер-министру Андрею Назарову.
Как сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, в Архангельском районе подтоплено 106 жилых домов, 129 придомовых территорий деревни Азово. Было эвакуировано 166 человек, в том числе 38 детей, из них 80 человек, в том числе 17 детей, находятся в пунктах временного размещения.
Для ликвидации последствий ЧС привлечены 86 человек на 47 единицах техники.
По его словам, сейчас в деревне Азово выкачивается вода из домов, «идет просушка», люди возвращены домой. Работает комиссия по оценке ущерба, отметил господин Сагитов.