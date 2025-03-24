Пострадавшим от паводка в Башкирии выплатят по 10 тысяч рублей

Радий Хабиров предложил также выплачивать компенсацию собственникам погибших домашних животных. «За 10 тысяч скотину не купишь», — пояснил глава региона. Он поручил подчиненным съездить в район, оценить ущерб и выплатить компенсацию всем пострадавшим. «Андрей Геннадьевич, сегодня же примите решение, со Светланой Ивановной (министр финансов региона Светлана Малинская. — “Ъ-Уфа”) договоритесь, туда деньги отправить сразу», — обратился он к премьер-министру Андрею Назарову.