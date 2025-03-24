Три лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние четыре дня

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф для граждан может достигать 60 тыс. руб., для должностных лиц — 110 тыс. руб., а для юридических лиц — до 2 млн руб. В случае тяжких последствий возможно лишение свободы на срок до 10 лет.