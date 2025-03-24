Три лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние четыре дня

«За четыре дня уже ликвидировано три пожара. Весной наибольшую опасность для лесов представляют переходы палов сухой травы с других земель: сельхозполей, дачных участков. Контролируемый пал — это миф. Огонь — это стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля», — подчеркнули в пресс-службе.
В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф для граждан может достигать 60 тыс. руб., для должностных лиц — 110 тыс. руб., а для юридических лиц — до 2 млн руб. В случае тяжких последствий возможно лишение свободы на срок до 10 лет.
Жителей призвали при обнаружении возгорания сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый в новом сезоне лесной пожар произошел 21 марта в Озерном участковом лесничестве.