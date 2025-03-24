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Три лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние четыре дня

В Московской области за четыре дня ликвидировано три лесных пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Источник: РИА "Новости"

«За четыре дня уже ликвидировано три пожара. Весной наибольшую опасность для лесов представляют переходы палов сухой травы с других земель: сельхозполей, дачных участков. Контролируемый пал — это миф. Огонь — это стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля», — подчеркнули в пресс-службе.

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф для граждан может достигать 60 тыс. руб., для должностных лиц — 110 тыс. руб., а для юридических лиц — до 2 млн руб. В случае тяжких последствий возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Жителей призвали при обнаружении возгорания сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны +7 (800) 100−94−00 или по единому номеру «112».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый в новом сезоне лесной пожар произошел 21 марта в Озерном участковом лесничестве.