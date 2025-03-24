В Москве вынесли приговор по делу о похищении человека

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на срок от 10 до 13 лет пятерых участников банды, участвовавших в похищении человека, незаконном лишении свободы и вымогательстве, сообщает столичная прокуратура.
«Московский городской суд на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил приговор в отношении пятерых участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 34 до 45 лет: Юрия Мерзликина, Александра Цабия, Ансара Адамова, Сократа Сулейманова, Бекбулата Гусейнова», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, Мосгорсуд заново рассматривал дело. В мае 2023 года Хамовнический районный суд приговорил фигурантов к срокам от 10 до 11 лет колонии.
По информации ведомства, Мерзликин, Цабий, Адамов, Сулейманов и Гусейнов в сентябре 2020 года были привлечены в качестве исполнителей для незаконного получения активов одного из банков в особо крупном размере (более 2,5 миллиардов рублей), выведенных по преступной схеме, разработанной организатором преступления за несколько дней до аннулирования у кредитной организации лицензии.
Сообщники встретились с номинальным учредителем компании в кафе, представились сотрудниками правоохранительных органов и под угрозами потребовали переписать на подконтрольное лицо фирму, заставили его пригласить в кафе фактического владельца, которого пытались захватить, однако последний смог сбежать от злоумышленников. Они силой отвезли номинального учредителя в один из парк-отелей, где потребовали пригласить туда же его сожительницу и малолетнюю дочь.
Далее вымогатели взяли в заложники и удерживали его супругу и малолетнего ребенка до тех пор, пока потерпевший не переоформил принадлежащую ему компанию на указанное злоумышленниками лицо.
Мерзликин и Цабий также в сентябре 2020 года, обманув потерпевшую преклонного возраста, обещая ей оказать содействие в освобождении ее внука, привлекаемого к уголовной ответственности, незаконно завладели пятью земельными участками в Истринском районе Московской области.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Сулейманова к 13 годам лишения свободы, Адамова — к 12 годам лишения свободы, Мерзликина — к 11 годам лишения свободы, Цабий и Гусейнов каждый приговорены к 10 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в релизе.
Уточняется, что они были признаны виновными по нескольким уголовным статьям, в том числе в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы двух лиц и мошенничестве.