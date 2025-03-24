В Москве вынесли приговор по делу о похищении человека

Сообщники встретились с номинальным учредителем компании в кафе, представились сотрудниками правоохранительных органов и под угрозами потребовали переписать на подконтрольное лицо фирму, заставили его пригласить в кафе фактического владельца, которого пытались захватить, однако последний смог сбежать от злоумышленников. Они силой отвезли номинального учредителя в один из парк-отелей, где потребовали пригласить туда же его сожительницу и малолетнюю дочь.