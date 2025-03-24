Защита оппозиционера Нестеровского оспорит приговор до конца недели

В 2022 году в республике начались массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране были закрыты десятки СМИ, которые предоставляли слово оппозиции, а против лидеров крупнейших партий были заведены уголовные дела, ряд из них попали под санкции со стороны США.