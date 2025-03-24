Защита оппозиционера Нестеровского оспорит приговор до конца недели

КИШИНЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Защита депутата парламента Молдавии, одного из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александра Нестеровского до конца недели оспорит решение суда, приговорившего политика к 12 годам лишения свободы.
«Мы получили мотивировочную часть судебного решения только четыре дня назад. Сейчас мы ее изучаем и до конца недели планируем оспорить приговор в Апелляционной палате», — сообщил ТАСС адвокат Анатолий Пител.
Судебное решение занимает около 190 страниц. На прошлой неделе районный суд Кишинева признал Нестеровского виновным в коррупции и заочно приговорил к лишению свободы, штрафу в 500 тыс. леев ($28 тыс.) и конфискации $35 тыс. Следствие считает, что эти средства депутат незаконно получил от руководителя оппозиционного блока «Победа» Илона Шора. Кроме того, Нестеровского обвиняют в передаче финансовых средств лидеру Альянса либералов и демократов за Европу Арине Спэтару, которая позже заявила, что вела переговоры с Шором о сотрудничестве, действуя как агент полиции под прикрытием.
Сам Шор заявил, что власти Молдавии намерены добиться лишения свободы Нестеровского перед предстоящими осенью парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество политического объединения с Россией. По словам политика, власти намеренно рассматривают это и ряд других дел в ускоренном порядке, чтобы успеть убрать лидеров оппозиции с политической арены страны до избирательной кампании. «Возрождение» входит в блок «Победа» вместе с партиями «Шанс», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».
В 2022 году в республике начались массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране были закрыты десятки СМИ, которые предоставляли слово оппозиции, а против лидеров крупнейших партий были заведены уголовные дела, ряд из них попали под санкции со стороны США.