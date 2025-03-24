Убил, чтобы никто не рассказал: в Хабаровском крае будут судить охотника за двойное убийство

Как сообщает прокуратура региона, в марте прошлого года мужчина был на охоте и встретил на дороге автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился его знакомый. Эта встреча закончилась трагически.
Когда приятели вышли из машин, между ними возник конфликт. Мужчина выстрелил из ружья в грудь знакомому, а после, опасаясь, что товарищ погибшего сообщит о произошедшем, выстрелил и в него.
От полученных ранений оба скончались на месте. Оставив тела, убийца скрылся.
Уголовное дело передано в суд.