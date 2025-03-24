Знакомая из соцсетей украла у минчанина деньги на отпуск

На месте происшествия — в своей квартире — заявитель пояснил сотрудникам следственно-оперативной группы, что накануне у него гостила девушка, с которой он познакомился в социальных сетях. После ее ухода из коробки-копилки пропали $590, отложенные на поездку в отпуск. Потерпевшему было известно только виртуальное имя новой знакомой.
После осмотра места происшествия специалистом ГКСЭ изъята копилка, а также другие предметы, с которыми могла контактировать воровка. В совершении преступления заподозрили девушку 2001 года рождения, ее задержали. Вместе с тем она отрицала причастность к хищению.
При проведении судебной дактилоскопической экспертизы в лабораторных условиях на коробке-копилке выявлены следы рук, которые при сравнительном исследовании совпали с отпечатками пальцев в предоставленной дактилоскопической карте на имя задержанной.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «кража». Проверяется ее возможная причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.