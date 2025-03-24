Знакомая из соцсетей украла у минчанина деньги на отпуск

На месте происшествия — в своей квартире — заявитель пояснил сотрудникам следственно-оперативной группы, что накануне у него гостила девушка, с которой он познакомился в социальных сетях. После ее ухода из коробки-копилки пропали $590, отложенные на поездку в отпуск. Потерпевшему было известно только виртуальное имя новой знакомой.