Пенсионерка утонула в ванне в Минске

Информация об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате столичной квартиры по ул. Богдановича поступила спасателям 23 марта в 17.55.
Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1949 года рождения.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ванне утонула пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате столичной квартиры по ул. Богдановича поступила спасателям 23 марта в 17.55.
Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1949 года рождения.