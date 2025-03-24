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Пенсионерка утонула в ванне в Минске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ванне утонула пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Информация об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате столичной квартиры по ул. Богдановича поступила спасателям 23 марта в 17.55.

Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1949 года рождения.