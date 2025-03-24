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Мужчина погиб при пожаре в Солигорском районе

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Криваль поступила в МЧС 23 марта в 14.55. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1972 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.