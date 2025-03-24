Информация о пожаре в жилом доме в деревне Криваль поступила в МЧС 23 марта в 14.55. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1972 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревне Криваль поступила в МЧС 23 марта в 14.55. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1972 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.