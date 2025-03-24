В Минске задержали мужчину, который похитил деньги из сумки в игровом клубе

В Советское РУВД столицы обратился мужчина, у которого во время отдыха в игровом клубе из сумки пропали деньги. Сыщики по подозрению в хищении задержали 26-летнего минчанина.
Установлено, что фигурант находился в том же заведении, что и потерпевший. Проиграв в игровых автоматах все свои деньги, молодой человек обратил внимание на оставленную без присмотра сумку. Пока ее владелец находился возле барной стойки, фигурант похитил деньги, которые в дальнейшем потратил на личные нужды.
Известно, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Милиция напоминает: будьте внимательны и не оставляйте личные вещи в общественных местах без присмотра или под присмотром малознакомых лиц.