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В Минске задержали мужчину, который похитил деньги из сумки в игровом клубе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали мужчину, который похитил деньги из сумки в игровом клубе, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД столицы обратился мужчина, у которого во время отдыха в игровом клубе из сумки пропали деньги. Сыщики по подозрению в хищении задержали 26-летнего минчанина.

Установлено, что фигурант находился в том же заведении, что и потерпевший. Проиграв в игровых автоматах все свои деньги, молодой человек обратил внимание на оставленную без присмотра сумку. Пока ее владелец находился возле барной стойки, фигурант похитил деньги, которые в дальнейшем потратил на личные нужды.

Известно, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Милиция напоминает: будьте внимательны и не оставляйте личные вещи в общественных местах без присмотра или под присмотром малознакомых лиц.