В Минске задержали мужчину, который похитил деньги из сумки в игровом клубе

Установлено, что фигурант находился в том же заведении, что и потерпевший. Проиграв в игровых автоматах все свои деньги, молодой человек обратил внимание на оставленную без присмотра сумку. Пока ее владелец находился возле барной стойки, фигурант похитил деньги, которые в дальнейшем потратил на личные нужды.