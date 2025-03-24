Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников «Макфы» по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО «Макфа» Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции.
По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО «Макфа», подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.
«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО “Макфа”) Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО «Макфа» Тофану.