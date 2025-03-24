Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников «Макфы» по делу о взятке

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО «Макфа», подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.