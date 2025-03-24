17-летний салаватовец убил в массовой драке мужчину

Согласно версии следствия, позавчера ночью, 22 марта, в одном из салаватских развлекательных заведений между посетителями произошел конфликт, который перерос в массовую драку. В ходе потасовки подросток несколько раз ударил 38-летнего мужчину по голове. Потерпевший упал, ударился головой об асфальт, и, не приходя в сознание, умер в больнице.