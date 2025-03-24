17-летний салаватовец убил в массовой драке мужчину

Следственный комитет Башкирии сообщил о задержании 17-летнего жителя Салавата, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно версии следствия, позавчера ночью, 22 марта, в одном из салаватских развлекательных заведений между посетителями произошел конфликт, который перерос в массовую драку. В ходе потасовки подросток несколько раз ударил 38-летнего мужчину по голове. Потерпевший упал, ударился головой об асфальт, и, не приходя в сознание, умер в больнице.
Подозреваемый задержан, с ним провели первоначальные следственные действия. Решается вопрос о его аресте. Следователи допрашивают всех участников конфликта, и по результатам их поступкам также будет дана юридическая оценка.
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