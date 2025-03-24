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Инженера пермской компании зажало во фрезерном станке во время ремонта

Он проводил ремонт во время инцидента.

Источник: Аргументы и факты

Инженер компании из Перми оказался зажат во фрезерном станке во время его ремонта, сообщает инспекция труда региона.

Инцидент с работником случился на производстве 20 марта. Сотрудник ООО «Фирма “Радиус-Сервис”», которая занимается производством гидравлических и пневматических установок и двигателей, находился на рабочем месте и ремонтировал токарно-фрезерный станок.

В один момент подвижная часть станка произвольно сработала и зажала инженера-электронщика. Пострадавший мужчина получил тяжёлые травмы — множественные переломы рёбер, ссадины грудной клетки и гидроторакс (скопление жидкости в области лёгких). Работодатель подал извещение о происшествии в государственную инспекцию труда Пермского края.

Ведомство начало расследование несчастного случая, а также организовало контрольное надзорное мероприятие в отношении компании. В случае если нарушения ТК РФ будут найдены, в отношении компании примут административные меры. Все собранные материалы инспекция передаст в следственные органы.