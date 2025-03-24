После смертельного ДТП с автобусом под Симферополем СК завел два уголовных дела

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место ДТП, а также грузовик и автобус. Они уже зафиксировали обстоятельства, которые имеют значение для расследования. Силовики изъяли путевую и сопровождающую документацию.