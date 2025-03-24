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После смертельного ДТП с автобусом под Симферополем СК завел два уголовных дела

СК завел два уголовных дела по факту смертельного ДТП с автобусом в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завел два уголовных дела по факту смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло в Симферопольском районе 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 7.30. Мужчина 1963 года рождения ехал за рулем автобуса по автодороге Евпатория — Симферополь в сторону крымской столицы. КАВЗ двигался по маршруту «Аркадьевка — Симферополь». Неподалеку от села Укромное автобус врезался в грузовик прицепом.

В результате ДТП пострадали 20 человек. Травмы получили 12 взрослых и восемь детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в аварии погибли шесть человек.

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место ДТП, а также грузовик и автобус. Они уже зафиксировали обстоятельства, которые имеют значение для расследования. Силовики изъяли путевую и сопровождающую документацию.

«Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса», — отметили в СК.

В ведомстве заверили, что установят все обстоятельства ДТП, а также оценят действия всех участников дорожного движения.