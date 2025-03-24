Техники в аэропорту Кольцово забыли инструмент в двигателе самолета

Техобслуживание самолета в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) закончилось внеплановой заменой двигателя. Приоритетной версией поломки является забытый техниками в двигателе инструмент. Об этом пишет telegram-канал «Авиаторщина».
После технического обслуживания самолета SSJ-100 персонал авиакомпании Red Wings запустил правый двигатель. Но уже через пять секунд после выхода силовой установки на режим малого газа появилось сообщение об отказе двигателя, затем он выключился.
«Техники провели бороскопический осмотр газовоздушного тракта двигателя и обнаружили многочисленные повреждения рабочих лопаток третьей ступени бустера, лопаток блисков первой и второй ступеней и направляющих аппаратов компрессора внутреннего давления четырех ступеней», — уточняет канал повреждения. Они с работой двигателя несовместимы.
Superjet с рейса сняли, а сам агрегат отправили на завод для разбора и определения точной причины произошедшего. «В качестве приоритетной версии рассматривается забытый рабочий инструмент в силовой установке перед ее запуском», — уточняет telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел в минувшую среду. В аэропорту Кольцово уточнили, что техническим обслуживанием не занимаются. ЕАН отправил запрос в Red Wings. Ответ авиакомпании опубликуем после получения.
ЕАН рассказывал, что российским авиакомпаниям в 2024 году пришлось вывести из эксплуатации 58 самолетов из-за авиационных инцидентов и отсутствия ремонта. На сегодня в парке авиаперевозчиков насчитывается 1138 самолетов и 920 вертолетов. В 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства: четыре самолета и 49 вертолетов.