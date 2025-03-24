Техники в аэропорту Кольцово забыли инструмент в двигателе самолета

ЕАН рассказывал, что российским авиакомпаниям в 2024 году пришлось вывести из эксплуатации 58 самолетов из-за авиационных инцидентов и отсутствия ремонта. На сегодня в парке авиаперевозчиков насчитывается 1138 самолетов и 920 вертолетов. В 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства: четыре самолета и 49 вертолетов.