В избиении 16-летней девочки в Пермском крае не нашли состава статьи УК

В полиции отказали в возбуждении уголовного дела о побоях в отношении 16-летней жительницы Верещагинского округа Пермского края, которую в начале марта побила сверстница, а другие девушки снимали это на видео. Об отказе сайту perm.aif.ru сообщила мама пострадавшей девочки.
Согласно тексту постановления, с которым ознакомился perm.aif.ru, 5 марта мама пострадавшей обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Верещагинский» с заявлением. В полиции установили, что в тот день четыре студентки агротехнического филиала Верещагинского многопрофильного техникума в Зюкайке подошли к 16-летней Виктории (имена несовершеннолетних изменены) и предложили отойти поговорить.
Девочки пошли к трубам теплосетей рядом с хоккейной коробкой неподалёку от техникума: там почти не бывает прохожих. Одна из них, 17-летняя Мария, которая уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, стала обвинять Викторию в том, что та распространяет некие слухи про ее подругу (сама подруга тоже была там и снимала происходящее на телефон). Виктория в ответ молчала — это разозлило Марию, и она толкнула девушку на землю. Затем она дважды ударила жертву кулаком в область головы, коленом в левый бок, ладонью в плечо, пнула в область поясницы, ударила ногой по левому предплечью и дважды в поясницу (эти действия перечислены в изученном perm.aif.ru документе).
Затем все разошлись: три свидетельницы вернулись в колледж, Мария зашла в «Магнит» и направилась в общежитие, а Виктория пошла домой, где рассказала о произошедшем маме и показала видео, которое подруга Марии уже успела выложить в Telegram.
В полиции не нашли в действиях 17-летней нападавшей признаков уголовной статьи «Побои», поэтому в возбуждении уголовного дела отказали. Тем не менее статья «Побои» есть и в Кодексе об административных правонарушениях, и ее состав в ходе проверки все же обнаружили. Административная ответственность наступает с 16 лет, так что девушке может грозить штраф, арест или обязательные работы.