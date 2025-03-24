В избиении 16-летней девочки в Пермском крае не нашли состава статьи УК

Девочки пошли к трубам теплосетей рядом с хоккейной коробкой неподалёку от техникума: там почти не бывает прохожих. Одна из них, 17-летняя Мария, которая уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, стала обвинять Викторию в том, что та распространяет некие слухи про ее подругу (сама подруга тоже была там и снимала происходящее на телефон). Виктория в ответ молчала — это разозлило Марию, и она толкнула девушку на землю. Затем она дважды ударила жертву кулаком в область головы, коленом в левый бок, ладонью в плечо, пнула в область поясницы, ударила ногой по левому предплечью и дважды в поясницу (эти действия перечислены в изученном perm.aif.ru документе).