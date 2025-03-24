СКР закончил расследование дела в отношении водителя ВСУ

Следствие установило, что 12 августа 2024 года украинец в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию Курской области. С августа по октябрь он мешал эвакуации мирных жителей из сел Обуховка, Снагость, Комаровка и из деревни Внезапное в Кореневском районе. Также он стрелял по военнослужащим ВС РФ и гражданским. Российские бойцы задержали обвиняемого в ходе боевых действий.