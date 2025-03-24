СКР закончил расследование дела в отношении водителя ВСУ

Следствие установило, что 12 августа 2024 года украинец в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию Курской области. С августа по октябрь он мешал эвакуации мирных жителей из сел Обуховка, Снагость, Комаровка и из деревни Внезапное в Кореневском районе. Также он стрелял по военнослужащим ВС РФ и гражданским. Российские бойцы задержали обвиняемого в ходе боевых действий.
Ранее СКР также обвинил начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в ударах БПЛА по 13 регионам России, в том числе по Курской области. 19 марта военный суд приговорил пятерых украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область. Они получили от 15 до 17 лет строгого режима. Днем ранее приговор получил украинец, дезертировавший из ВСУ.