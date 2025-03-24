Банде, создавшей в Уфе сеть борделей, вынесли приговор.

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, с февраля 2021 года по апрель 2022 года мужчина создал преступное сообщество для занятия проституцией на территории Уфы в помещениях, расположенных на улицах Комсомольской, Рихарда Зорге, Ю. Гагарина, проспекте Октября. В преступную деятельность были вовлечены 18 лиц, в том числе две несовершеннолетних. Когда несовершеннолетние девушки прекратили занятие проституцией, мужчина применил к одной из них насилие и, демонстрируя нож, потребовал продолжить.