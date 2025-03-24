Банде, создавшей в Уфе сеть борделей, вынесли приговор.

Банде, которая держала в Уфе сеть борделей, вынесли приговор по статьям «создание преступного сообщества (преступной организации), руководство и участие в нем (ней)», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, и принуждение к продолжению занятия ею с применением насилия». В преступное сообщество входили 21 житель региона в возрасте от 19 до 42 лет.
Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, с февраля 2021 года по апрель 2022 года мужчина создал преступное сообщество для занятия проституцией на территории Уфы в помещениях, расположенных на улицах Комсомольской, Рихарда Зорге, Ю. Гагарина, проспекте Октября. В преступную деятельность были вовлечены 18 лиц, в том числе две несовершеннолетних. Когда несовершеннолетние девушки прекратили занятие проституцией, мужчина применил к одной из них насилие и, демонстрируя нож, потребовал продолжить.
Суд назначил организатору наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным — от 2-х лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Каждому из подсудимых назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Под стражу в зале суда было взято 13 человек, 8 фигурантам уголовного дела исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.
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