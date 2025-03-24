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Омичи нашли мужчину, который устроил лобовую аварию на мосту у Телецентра

О его личности на данный момент ничего не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 23 марта, в районе 21:55 на мосту у Телецентра произошла серьезная авария. Машина выехала на встречу и врезалась в иномарку. Информация об инциденте появилась в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте».

По предварительной информации, за рулем машины находилась пьяная девушка. Однако затем неравнодушные омичи самостоятельно нашли и задержали виновника ДТП. Им оказался оказался мужчина.

Предположительно, виновника аварии передали полицейским. О его личности и состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Ранее «КП Омск» сообщала, что пенсионер едва не устроил смертельную аварию на трассе Тюмень — Омск.