Омичи нашли мужчину, который устроил лобовую аварию на мосту у Телецентра

В воскресенье, 23 марта, в районе 21:55 на мосту у Телецентра произошла серьезная авария. Машина выехала на встречу и врезалась в иномарку. Информация об инциденте появилась в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте».
По предварительной информации, за рулем машины находилась пьяная девушка. Однако затем неравнодушные омичи самостоятельно нашли и задержали виновника ДТП. Им оказался оказался мужчина.
Предположительно, виновника аварии передали полицейским. О его личности и состоянии на данный момент ничего не сообщается.
Ранее «КП Омск» сообщала, что пенсионер едва не устроил смертельную аварию на трассе Тюмень — Омск.