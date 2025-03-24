ГАИ опубликовала видео столкновения трактора с пассажирским автобусом в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, 24 марта, в понедельник, примерно в 08.50 58-летний водитель, находившийся за рулем колесного трактора «Амкодор», ехал по улице Чкалова. На перекрестке с улицей Аэродромной в момент поворота налево он не пропустил и врезался в пассажирский автобус МАЗ. Транспортное средство двигалось во встречном направлении.
В ГАИ обратили внимание, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
Ранее ГАИ сказала, что движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта.
Тем временем в Минске 30% пенсионеров продолжают работать, а самому возрастному — 93 года.
Кстати, мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 24 по 27 марта — что ждать белорусам.