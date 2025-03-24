ГАИ опубликовала видео столкновения трактора с пассажирским автобусом в Минске

По предварительным данным, 24 марта, в понедельник, примерно в 08.50 58-летний водитель, находившийся за рулем колесного трактора «Амкодор», ехал по улице Чкалова. На перекрестке с улицей Аэродромной в момент поворота налево он не пропустил и врезался в пассажирский автобус МАЗ. Транспортное средство двигалось во встречном направлении.