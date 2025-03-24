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Сообщившему об угрозе взрыва зданий ФСБ и МВД «шутнику» дали срок

В Самарской области вынесли приговор Сергею Рыбину. Его признали виновным в двух заведомо ложных сообщениях о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Как следует из приговора, Рыбин выпивал и в какой-то момент решил сообщить о минировании зданий ФСБ и полиции. При этом, при звонках на номер «112» и найденный контакт УФСБ он произносил фразу «я сейчас взорву».

«Отягчающим наказание обстоятельством учтено совершение Рыбиным преступлений в состоянии опьянения с учетом актов медицинского освидетельствования», — указано в приговоре.

Рыбина приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Сам осужденный приговор попытался обжаловать в апелляционной инстанции. Но вердикт оставили без изменений.