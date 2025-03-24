Сообщившему об угрозе взрыва зданий ФСБ и МВД «шутнику» дали срок

Как следует из приговора, Рыбин выпивал и в какой-то момент решил сообщить о минировании зданий ФСБ и полиции. При этом, при звонках на номер «112» и найденный контакт УФСБ он произносил фразу «я сейчас взорву».
«Отягчающим наказание обстоятельством учтено совершение Рыбиным преступлений в состоянии опьянения с учетом актов медицинского освидетельствования», — указано в приговоре.
Рыбина приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Сам осужденный приговор попытался обжаловать в апелляционной инстанции. Но вердикт оставили без изменений.