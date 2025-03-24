Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина аварии на АО «Хромпик» в Свердловской области

Ростехнадзор установил причины аварии на свердловском предприятии «Хромпик».

Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин аварии на АО «Хромпик» (г. Первоуральск, Свердловская область), которая произошла 30 января. Об этом рассказали ЕАН в ведомстве.

Как сообщает Ростехнадзор, авария произошла при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Расследование установило причины аварии:

  • отклонение от проектной документации при установке запорной арматуры на сосуде, работающем под давлением;

  • необеспечение контроля за качеством проведенного ремонта, технического освидетельствования и гидравлических испытаний оборудования;

  • несоблюдение требований инструкции по эксплуатации, установленной заводом-изготовителем оборудования;

  • неосуществление требований промышленной безопасности.

В отношении должностных лиц эксплуатирующей организации возбуждено дело по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Материалы расследования переданы в полицию.