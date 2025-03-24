Стала известна причина аварии на АО «Хромпик» в Свердловской области

Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин аварии на АО «Хромпик» (г. Первоуральск, Свердловская область), которая произошла 30 января. Об этом рассказали ЕАН в ведомстве.
Как сообщает Ростехнадзор, авария произошла при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Расследование установило причины аварии:
- отклонение от проектной документации при установке запорной арматуры на сосуде, работающем под давлением;
- необеспечение контроля за качеством проведенного ремонта, технического освидетельствования и гидравлических испытаний оборудования;
- несоблюдение требований инструкции по эксплуатации, установленной заводом-изготовителем оборудования;
- неосуществление требований промышленной безопасности.
В отношении должностных лиц эксплуатирующей организации возбуждено дело по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Материалы расследования переданы в полицию.