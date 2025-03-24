Ворвавшегося в детский сад в Ростовской области мужчину отправили в СИЗО

Злоумышленник проник внутрь и попытался прорваться к детям, выламывая дверь и выкрикивая требования о деньгах. Не добившись желаемого, он покинул территорию детского сада, но вскоре был задержан. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.