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В Екатеринбурге суд вынес приговор убийце 93-летней матери

Мужчина, убивший мать-старушку, проведет в колонии 7 лет и 6 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который убил свою 93-летнюю маму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как выяснило следствие, горожанин проживал вместе с матерью в квартире дома по улице Походной. В конце ноября 2024 года мужчина пришел с работы и стал выпивать, после чего поссорился с мамой. Во время конфликта хозяин задушил женщину, тело которой утром обнаружила дочь. Подсудимый полностью признал вину.

— Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.