В Екатеринбурге суд вынес приговор убийце 93-летней матери

Как выяснило следствие, горожанин проживал вместе с матерью в квартире дома по улице Походной. В конце ноября 2024 года мужчина пришел с работы и стал выпивать, после чего поссорился с мамой. Во время конфликта хозяин задушил женщину, тело которой утром обнаружила дочь. Подсудимый полностью признал вину.