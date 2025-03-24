В Екатеринбурге суд вынес приговор убийце 93-летней матери

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который убил свою 93-летнюю маму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как выяснило следствие, горожанин проживал вместе с матерью в квартире дома по улице Походной. В конце ноября 2024 года мужчина пришел с работы и стал выпивать, после чего поссорился с мамой. Во время конфликта хозяин задушил женщину, тело которой утром обнаружила дочь. Подсудимый полностью признал вину.
— Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.