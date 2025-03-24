В Омске назвали самые опасные улицы

Если говорить о конкретных местах, то наиболее части аварии происходили на Соборной площади, перекрёстках Красного Пути с Фрунзе, Конева с 3-й Енисейской, Волгоградской с Дергачёва и Сейфулина, Масленникова с Жукова, Орджоникидзе с Яковлева и Мельничной со 2-й Казахстанской. В каждом их этих мест зафиксировано от 5 до 9 ДТП, в результате которых пострадали люди.