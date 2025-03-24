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В Омске назвали самые опасные улицы

Две городские магистрали стали рекордсменами по количеству мест концентрации ДТП.

Источник: Om1 Омск

За 2024 год в нашем регионе произошло 2574 аварии с участием автомобилей. Большая их часть, 1854, зарегистрирована на территории самого Омска…

Как сообщили порталу Om1 Омск в пресс-службе УМВД России по Омской области, самыми аварийными улицами в прошлом году стали:

  • Красный Путь (здесь расположено 7 мест концентрации ДТП);
  • 10 лет Октября (здесь — 5).

Если говорить о конкретных местах, то наиболее части аварии происходили на Соборной площади, перекрёстках Красного Пути с Фрунзе, Конева с 3-й Енисейской, Волгоградской с Дергачёва и Сейфулина, Масленникова с Жукова, Орджоникидзе с Яковлева и Мельничной со 2-й Казахстанской. В каждом их этих мест зафиксировано от 5 до 9 ДТП, в результате которых пострадали люди.

Всего в прошлом году на дорогах Омской области погибло 149 и было ранено 3308 человек.