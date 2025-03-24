Преступникам, вынуждавшим двух девочек заниматься проституцией в Уфе, вынесли приговор

С февраля 2021 по апрель 2022 года один из обвиняемых создал целую сеть, которая занималась организацией проституции в столице республики. На улицах Комсомольской, Рихарда Зорге, Юрия Гагарина и проспекте Октября были открыты салоны по оказанию услуг интимного характера. Преступники вовлекли в свою деятельность 18 человек, включая двух несовершеннолетних девушек. Одну из них даже принуждали продолжать заниматься проституцией под угрозой насилия.