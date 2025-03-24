Преступникам, вынуждавшим двух девочек заниматься проституцией в Уфе, вынесли приговор

В Уфе завершилось судебное разбирательство, в ходе которого 21 человека признали виновным в организации преступного сообщества, вовлечении в проституцию и принуждении к ней с применением насилия. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
С февраля 2021 по апрель 2022 года один из обвиняемых создал целую сеть, которая занималась организацией проституции в столице республики. На улицах Комсомольской, Рихарда Зорге, Юрия Гагарина и проспекте Октября были открыты салоны по оказанию услуг интимного характера. Преступники вовлекли в свою деятельность 18 человек, включая двух несовершеннолетних девушек. Одну из них даже принуждали продолжать заниматься проституцией под угрозой насилия.
Организатору «бизнеса» дали 16 лет колонии строгого режима, а его подельникам — от 2,5 до 9,5 лет колонии общего режима. Кроме того, всем фигурантам назначили ограничение свободы на полтора года после отбывания основного наказания. Восьми участникам группы суд решил отсрочить исполнение наказания до тех пор, пока их детям не исполнится 14 лет.
13 человек прямо в зале суда взяли под стражу. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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