Собака напала на ребёнка во Владивостоке

В районе дома № 5 г по улице Толстого беспородная собака покусала ребёнка. Очевидцы утверждают, что животное имеет владельца, они проживают в доме № 70 по улице Некрасовской. Но хозяин за собакой не следит, выгуливает её без намордника и поводка, не предпринимает попыток усмирить питомца, когда тот бросается на людей. Это не первый случай его агрессии к людям. В августе 2022 года пёс вцепился в ногу женщине, причинив несколько рваных и укушенных ран.
О недавнем нападении пытались сообщить участковому, но он «вне зоны доступа». Сам хозяин агрессивного пса на замечания не реагирует.
Напоминаем, в Приморском крае выпуск домашних животных на свободный выгул наказывается региональным штрафом до 5 тысяч рублей. Прогулка с собакой без поводка вне территории, специально отведённой для животных, приравнивается к самовыгулу.
А с 1 апреля 2025 года вступают в силу дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории Приморского края, касающиеся соблюдения санитарных норм содержания животных.
Ранее сообщалось о нападении на человека в подъезде дома на проспекте Красного Знамени: двое мужчин избили третьего, один из нападавших натравил на жертву свою собаку. Инцидент удалось довести до полиции, но возбуждено всего лишь административное дело по статье 8.52 КоАП РФ — нарушение требований к содержанию домашних животных. Дело по подведомственности передают в администрацию Владивостока. Минимальная санкция статьи — предупреждение, максимальная — штраф в размере 3 тысяч рублей. Вина 44-летнего владельца собаки бойцовской породы усмотрена исключительно в том, что его собака находилась без намордника.