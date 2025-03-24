Собака напала на ребёнка во Владивостоке

В районе дома № 5 г по улице Толстого беспородная собака покусала ребёнка. Очевидцы утверждают, что животное имеет владельца, они проживают в доме № 70 по улице Некрасовской. Но хозяин за собакой не следит, выгуливает её без намордника и поводка, не предпринимает попыток усмирить питомца, когда тот бросается на людей. Это не первый случай его агрессии к людям. В августе 2022 года пёс вцепился в ногу женщине, причинив несколько рваных и укушенных ран.