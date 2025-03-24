Глава Сокольского округа попал в серьезное ДТП под Городцом

Согласно информации телеграм-канала Ni Mash, инцидент произошел, когда чиновник направлялся в командировку в Нижний Новгород. Автомобиль Созонова столкнулся с другой машиной лоб в лоб. За рулем находился водитель главы округа. Обе стороны аварии были госпитализированы. На данный момент официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.