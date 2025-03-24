Автомобиль перевернулся после ДТП на Проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

«В 7:30 водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону улицы Аэродромной, не справился с управлением. Он врезался в автомобиль Changan, который ехал перед ним. После удара Changan отбросило на дорожное ограждение, и автомобиль перевернулся», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.