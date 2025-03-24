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Автомобиль перевернулся после ДТП на Проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

Машину отбросило на ограждение.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Хабаровске произошло серьезное ДТП. В районе дома № 3 Проспекта 60-летия Октября столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В 7:30 водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону улицы Аэродромной, не справился с управлением. Он врезался в автомобиль Changan, который ехал перед ним. После удара Changan отбросило на дорожное ограждение, и автомобиль перевернулся», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Пассажирка Toyota Prius, женщина 1977 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.